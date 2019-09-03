Реконструкцию федеральной трассы М-7 назвали невозможной

Замминистра транспорта Иннокентий Алафинов заявил, что частичная реконструкция трассы М-7 Москва-Уфа невозможна, так как обойдется дороже строительства новой трассы.

Алафинов заявил, что «частичной реконструкции быть не может», так как на нее потребуется 449 млрд рублей бюджетных денег. А строительство новой автодороги, по его данным, будет стоить 313 млрд бюджетных денег и 216 млрд небюджетных денег, передает РИА «Новости».

«То есть бюджет потратит меньше, а, во-вторых, если полностью реконструировать М-7, то ее надо будет содержать, это тоже ляжет на бюджет. Новая дорога, помимо того, что стоит дешевле, позволит за счет сбора платы не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу», – сказал Алафинов.

Ранее стало известно о планах Минэкономразвития вместо платной дороги Москва – Казань построить новую трассу только до Владимира, а дальше точечно реконструировать автодорогу М7 Москва – Уфа.