Самое мощное в стране производство золота из упорных руд запущено в Амурской области

На ВЭФ-2019 дан старт работе третьего и четвертого автоклава Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке полпред при президенте по ДФО Юрий Трутнев в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе 3 и 4 автоклава Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината. Об этом сообщается на портале правительства Амурской области.

Покровский АГК работает в тестовом режиме с декабря 2018 года. За это время произвели более двух тонн золота из упорных руд Маломырского месторождения, в июле начали переработку золотосодержащих концентратов месторождений других производителей. Об этом Юрию Трутневу на ВЭФ сообщил председатель совета директоров компании «Петропавловск» Павел Масловский.

«Производство автоматизировано. Основная работа происходит в диспетчерской, откуда операторы управляют всеми параметрами деятельности комплекса. Задачи, которые мы перед собой ставили 10 лет назад, когда начинали проект, получилось воплотить в жизнь. Во всем мире – меньше 10 таких производств», – рассказал председатель компании.

Приамурье занимает шестое место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав – будущее амурской золотодобычи. Применяемая передовая технология позволяет вводить в промышленную эксплуатацию месторождения упорных руд, освоение которых невозможно традиционными способами.

В связи с тем, что более половины ресурсов золота в России имеют упорную природу, внедрение технологии для их эффективной переработки решает стратегическую задачу для всей российской золоторудной отрасли.

«Автоклав имеет стратегическое значение для золотодобывающей промышленности Амурской области и создает для наших предприятий задел на десятилетия вперед в плане работы с упорными рудами. Мы тоже внесли свой вклад: инвестор получил налоговые льготы – регион освободил «Петропавловск» от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Благодаря этому компания вкладывала сэкономленные деньги в объект и несет социальную ответственность. В районах ее присутствия ремонтируются дороги, строятся спортивные площадки, а совсем недавно «Петропавловск» поддержал наше начинание – создание детской футбольной лиги. И мы очень признательны за это», – подчеркнул глава региона Василий Орлов.

Только за первые сутки гидрометаллургический комплекс переработает 1 тыс. 370 тонн концентрата упорных руд. Это в два раза больше, чем уже работающий гидрометаллургический автоклав в Амурске Хабаровского края. Совокупные инвестиции «Петропавловска» в реализацию объекта составили около 500 млн долларов. Для создания производства компания привлекла лучших российских и международных подрядчиков из более чем 20 стран.

Группа компаний «Петропавловск» – одна из ведущих золотодобывающих компаний России, по итогам 2018 года входит в пятерку лидеров российской золотодобычи. В Амурской области работают четыре производственных предприятия «Петропавловска». За 25 лет работы – предприятия Группы произвели 221 тонну золота, из них в 2018 году – 13,1 тонну. ГК «Петропавловск» – один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Приамурья. Количество сотрудников – более 8 тыс. человек.