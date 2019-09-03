Китайский беспилотник на МАКС-2019 разломали посетители

Ударный китайский БПЛА Wing Loong на международном авиасалоне МАКС-2019 сломали посетители, об этом сообщила компания – организатор выставки ОАО «Авиасалон».

«Ряд посетителей выставки, нарушив легкое ограждение, допустили несанкционированное проникновение на территорию статической стоянки, где находились экспонаты. В отсутствие контроля, посетители оказали на экспонат нерасчетное воздействие, что привело к подлому стоек шасси», – пояснили в компании, передает ТАСС.

Там уточнили, что возле летательного аппарата не находились представители разработчика, а рядом со статической стоянкой не было стационарных постов полиции.

Ранее сообщалось, что во время происшествия на беспилотник не оказывалось никакого воздействия.