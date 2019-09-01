На МАКС сломался новейший китайский ударный беспилотник

Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II сломался во время презентации на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

В ходе демонстрации на открытой части экспозиции у беспилотника сломались все три стойки шасси – одна носовая и две боковых, передает ТАСС.

Отмечается, что во время происшествия на БЛА не оказывалось никакого внешнего воздействия.

Согласно расписанию летной программы авиасалона МАКС-2019 на 1 сентября, участие Wing Loong II в ней запланировано не было.

Wing Loong II разработан китайской авиакосмической корпорацией Chengdu. Аппараты Wing Loong I и Wing Loong II, по оценке экспертов, являются одними из наиболее популярных в своем классе на мировом рынке вооружений. Так, в 2016 году Казахстан приобрел два БЛА Wing Loong I.

Более 20 китайских компаний представляют новейшие разработки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Китай в этом году впервые стал соорганизатором салона МАКС.