В США уточнили количество жертв пожара на судне в Калифорнии

После пожара и затопления коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус найдены 25 тел погибших, поиски девяти пропавших продолжаются, сообщили в береговой охране.

По словам представителя береговой охраны Моники Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа были эвакуированы. Поиски девяти пропавших продолжаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Associated Press.

Рочестер сообщила также, что пожар возник ночью, члены экипажа не спали, и им удалось спрыгнуть с корабля и спастись. Остальные в это время спали под палубой.

Причины возгорания пока не известны.

Отмечается, что судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам.

При этом ранее телеканал KTLA сообщил о 34 погибших при пожаре на судне в Калифорнии.