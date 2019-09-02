При пожаре на корабле у берегов Калифорнии погибли более 30 человек

Свыше 30 человек погибли во время пожара на корабле у побережья Калифорнии.

«Пожарная служба округа Вентура подтвердила 34 погибших в результате инцидента», – сообщил телеканал KTLA, передает РИА «Новости»

Береговая охрана Лос-Анджелеса уточнила, что на место отправились спасательные команды, несколько человек уже были спасены, проводится эвакуация.