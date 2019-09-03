Ученые предсказали дефицит бананов на Земле

Специалисты Эксетерского университета провели исследование, из которого следует, что к 2050 году урожай бананов если не исчезнет, то значительно сократится.

Как сообщает портал Phys.org со ссылкой на исследователя Дэна Беббера, с 1961 года урожайность культуры в 27 странах мира росла, поскольку климатические изменения сделали условия ее выращивания более благоприятными, сообщил телеканал «360».

Однако, добавил он, к 2050 году ситуация станет совсем иной: в 10 странах, включая крупнейшего в мире производителя и потребителя Индию произойдет значительное снижение урожайности.

Ученый отметил, что банан обеспечивает продовольствие, питание и доход для миллионов человек, как в сельской местности, так и в городах по всему миру.

По словам Дэна Беббера, в настоящее время крайне важно «инвестировать в подготовку тропического сельского хозяйства для будущего изменения климата».

Напомним, в конце июня ученые рассказали, что причиной массовой гибели пчел в будущем станет перегрев ульев, вызванный глобальным потеплением.