Пхеньян обвинил Сеул в срыве межкорейских договоренностей

В КНДР подвергли критике Республику Корея, обвинив Сеул в лицемерии и подрыве межкорейского диалога.

«Южнокорейские власти лицемерно и нагло прикидываются невинными, говоря о «диалоге» и «реализации межкорейских соглашений», после совершенного ими подрыва отношений Севера и Юга», – приводит ТАСС выдержку из статьи близкого к властям КНДР портала «Уриминчжоккири».

При этом северокорейское издание напоминает, что Сеул провел совместные военные учения с США и закупил новые вооружения, включая самолеты-невидимки F-35A.

«Мы уже объявили, что нам более не о чем разговаривать с южнокорейскими властями или садиться с ними за стол переговоров. Министерству объединения [Республики Корея] следует крепко размыслить над этим, прежде чем разглагольствовать о «диалоге», – подчеркивает издание.

Ранее Пхеньян назвал главное препятствие для возобновления переговоров с Сеулом.

В КНДР подчеркивали, что действия Вашингтона и Сеула «охлаждают» желание Пхеньяна выполнять американо-северокорейские договоренности и межкорейские соглашения.

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