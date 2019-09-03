В Вирджинии объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил о введении режима чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана «Дориан».

Губернатор подчеркнул, что «ураган «Дориан» – это серьезная буря», передает ТАСС.

«Я объявляю режим чрезвычайного положения, чтобы обеспечить должный уровень помощи местным властям и сообществам», – заявил Нортэм в эфире телекомпании CNN.

«Я призываю всех жителей Вирджинии принять все необходимые меры предосторожности, чтобы быть полностью подготовленными», – добавил губернатор.

По оценкам метеорологов, во вторник утром ураган, скорость ветра в котором в порывах достигает 63,8 м/с, должен приблизиться к побережью американского штата Флорида.

Ранее режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана «Дориан» ввели в штатах Флорида, Джорджия, а также Южная и Северная Каролина. Кроме того, в прибрежных районах нескольких штатов объявили обязательную эвакуацию населения.

Напомним, в воскресенье ураган «Дориан» обрушился на Багамы. Климатолог объяснил газете ВЗГЛЯД огромную мощь идущего на США урагана.