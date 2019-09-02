В Джорджии и Южной Каролине объявили обязательную эвакуацию населения

Губернатор Джорджии Брайан Кемп и губернатор Южной Каролины Генри Макмастер отдали распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана «Дориан».

Губернатор Джорджии Брайан Кемп распорядился эвакуировать жителей шести округов штата вдоль Восточного побережья США из-за приближения урагана «Дориан», передает ТАСС.

Кемп предупредил, что люди рискуют оказаться в полной изоляции, если не поспешат покинуть свои дома, так как подъем уровня воды, поваленные деревья и обрывы линий электропередач неминуемо заблокируют часть автодорог на побережье штата.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер также отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана «Дориан». По словам Макмастера, эвакуация начнется в обед понедельника и, по данным Associated Press, затронет около 1 млн человек.

Тем временем губернатор Северной Каролины Рой Купер объявил о введении во всех ста округах штата режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана «Дориан».

«Губернатор Купер объявляет чрезвычайное положение во всех ста округах, что позволяет местным властям мобилизовать все ресурсы штата и обращаться за федеральной помощью. Он также подписал два указа о временной отмене транспортных норм с тем, чтобы средства передвижения могли доставлять припасы и энергоносители по территории всего штата», – сообщили в пресс-службе губернатора.

Купер призвал население Северной Каролины запасаться продовольствием, питьевой водой, лекарствами, батарейками и прочим «на несколько дней» вперед.

Режим ЧС был ранее введен в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира – Симпсона. Ураган находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении. Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 82,7 м/ с. Побережья Флориды «Дориан», как ожидается, достигнет к вечеру понедельника.

Накануне ураган «Дориан» обрушился на Багамы.