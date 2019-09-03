Американский бизнес захотел добывать газ на Ямале и Сахалине

Американские компании заинтересованы в совместных с Россией проектах на Дальнем Востоке и в Сибири, в том числе в разработке газовых месторождений на Ямале и Сахалине, сказал посол России в США Анатолий Антонов.

По словам посла, американские компании сохраняют достаточно высокий объем инвестирования в российский рынок. При этом американский бизнес рассматривает для инвестиций не только традиционный регион Западной и Центральной России.

«Наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов – добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», – рассказал посол в интервью «Известиям».

Напомним, благодаря запуску новых мощностей на Ямале Россия по итогам 2018 года обошла Соединенные Штаты по поставкам СПГ как в Европу, так и в Азию. По прогнозу Минэнерго, к 2035 году Россия увеличит производство СПГ в четыре раза.

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