Партия Курца лидирует на выборах в Австрии

Консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем, лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента).

По данным экзитпола австрийского телеканала OE24.TV, партия Курца набирает 37% голосов, передает ТАСС.

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 23% голосов и занимает второе место. Правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 17% голосов и занимает третье место.

Четвертой идет партия «Зеленые» с 12% голосов, партия «Новая Австрия» на пятом месте с 8% голосов. «Список Петера Пильца» получает 2% и не преодолевает барьер в 4%.

Окончательные результаты будут оглашены в ближайшие дни.

В Австрии в воскресенье прошло голосование на досрочных выборах в Национальный совет.

Напомним, весной Курц ушел в отставку после публикации скандальной видеозаписи с «русской племянницей олигарха». Правительство возглавила глава конституционного суда Бригитте Бирляйн, которая стала первой женщиной-канцлером Австрии.