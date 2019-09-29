Изменился список документов для устройства на работу

В воскресенье в России вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда, которым утверждается новая форма свидетельства обязательного пенсионного страхования, необходимого для устройства на работу.

Вместо зеленой карточки с номером СНИЛС работник теперь должен предъявить работодателю электронный документ – уведомление из ПФР. Форма документа утверждена в июне. В уведомлении указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета, ФИО работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета, передает РИА «Новости».

Документ можно получить в территориальном органе ПФР и многофункциональных центрах (МФЦ). Кроме того, его можно получить через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Уведомления защищены электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения ПФР.

В то же время бумажные страховые свидетельства, выданные до 1 апреля, остались в силе.