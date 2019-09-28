Французский скалолаз задержан после покорения небоскреба в Германии

Французский скалолаз Ален Робер, наиболее известный как «человек-паук», взобрался на небоскреб во Франкфурте-на-Майне, однако после этого был задержан местными полицейскими.

57-летний Ален Робер покорил «Скайпер», высота которого более 150 метров, в банковском квартале Франкфурта-на-Майне, сообщает ТАСС со ссылкой на Spiegel Online.

Отмечается, что скалолаз забрался на крышу, а потом спустился по фасаду на землю, однако там его уже поджидали полицейские. Подъем на крышу небоскреба занял около 20 минут.

В полиции эту акцию расценили как нарушение общественного порядка. Однако уточнили, что здание повреждений не получило.

Ранее Робер попал в Книгу рекордов Гиннесса за свои достижения в покорении небоскребов без страховки и специального снаряжения. Он покорил Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве и самое высокое здание в мире – небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае.