Фельдшер из Воронежа извинилась за фото пациентов в Instagram

Фельдшер скорой помощи из Воронежа записала видео с извинениями за публикацию фотографий травмированных пациентов, которые она выкладывала в своем Instagram.

«В моей работе была допущена огромная ошибка. Были выставлены личные данные пациентов и некорректные кадры в Instagram. Дорожу своей работой, люблю работу и приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры», – говорит фельдшер.

Ранее она опубликовала в соцсети фотографии пациентов с тяжелыми травмами, сопроводив их циничными и издевательскими комментариями, сообщает РИА «Новости».

Однако после того, как информация об этом попала в СМИ, женщина решила удалить снимки и извиниться.

В областном департаменте здравоохранения действия фельдшера раскритиковали, пообещав привлечь ее к ответственности.

Ранее медсестра Сахалинской областной клинической больницы выложила в соцсети фотографии на фоне тяжелобольных пациентов с оскорбительными комментариями.

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