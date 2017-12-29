Медсестра устроила «фотоссесию» с тяжелобольными пациентами на Сахалине

Медсестра Сахалинской областной клинической больницы выложила в соцсети фотографии на фоне тяжелобольных пациентов с оскорбительными комментариями, сообщила пресс-служба местного министерств здравоохранения.

По данным местных СМИ, медсестра фотографировалась на фоне пациентов реанимационного отделения сердечно-сосудистой хирургии больницы в Южно-Сахалинске. Фотографии она размещала в соцсетях с оскорбительными комментариями в адрес больных и врачей.

В областном минздраве поведение медицинской сестры сочли недостойным и оскорбительным для всего профессионального сообщества и пообещали принять самые суровые меры, предусмотренные трудовым и административным законодательством, передает РИА «Новости».

«Над их выхаживанием и возвращением к жизни трудятся десятки человек, профессионалов, сутками напролет следящими за параметрами здоровья, готовыми в любой момент к экстремальной ситуации, к оперативной деятельности, к любым необходимым действиям для спасения жизни», – заявили в ведомстве.

Напомним, в июне на Сахалине медсестра издевалась над мальчиком, изъятым из семьи.