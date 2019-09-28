Стало известно возможное место захоронения Марка Захарова

Режиссер и худрук театра Ленком Марк Захаров, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили в столичной мэрии.

Источник сообщил, что «по месту (захоронения) еще определяется, но, скорее всего, будет (похоронен) на Троекуровском», передает РИА «Новости».

Отмечается, что дата похорон пока не определена.

Напомним, о смерти Марка Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Причиной смерти названо повторное воспаление легких. Он умер во сне.