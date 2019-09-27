МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в Сети

МВД России предложило внести изменения в закон «О полиции», согласно которым будет введена административная ответственность за оскорбления сотрудников ведомства в интернете. Уведомление о подготовке изменений опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.

МВД уточняет, что данные изменения необходимы, чтобы защитить «неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции» от распространения в интернете «сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России», – сказано на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предложило ввести административную ответственность за посягательства на неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции.

Планируемый срок вступления в силу этого проекта нормативного правового акта – январь 2020 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли поучительный видеоролик о том, как нужно правильно общаться с представителями власти.

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