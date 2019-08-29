Россиян решили научить общаться с полицией

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли поучительный видеоролик о том, как нужно правильно общаться с представителями власти.

На своем YouTube-канале ГУ МВД опубликовало видео, где полицейские разъясняют содержание уголовных ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 «Оскорбление представителя власти» и их санкции.

На видео двое молодых людей сидят на спинке скамейки, затем один из них пинает мусорную урну. Кроме того, молодой человек оскорбляет сотрудника полиции, а второй пытается ударить полицейского.

После демонстрационной ситуации в ролике показано, как молодые люди должны были себя вести при общении с полицией.

«Размещение видеоролика на самом деле стандартная, плановая процедура. У нас в том числе есть обязанность по просвещению граждан, так как незнание закона не освобождает от ответственности. Если жители знают, как правильно, а как неправильно общаться, то в таком случае представителю власти легче говорить с человеком», – пояснила РИА «Новости» начальник отделения правового отдела ГУМВД по региону Алена Курлович.

По ее словам, специально для просвещения граждан о санкциях за различные нарушения регулярно выходит телепередача «Полиция Южного Урала», где есть рубрика «Правосознание».