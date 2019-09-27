Проекты участников «Цифрового прорыва» решили направить в регионы

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» будет настаивать на том, чтобы проекты и разработки участников конкурса «Цифровой прорыв» реализовали в субъектах Российской Федерации, заявил первый заместитель руководителя пдминистрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, к заказчикам программ и приложений, разработанных конкурсантами, предъявлялись большие требования, их задания были направлены на решение реальных проблем. Согласно материалам конкурса, среди заказчиков – федеральные и региональные министерства, Счетная палата, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО «Газпром нефть», госкорпорация Росатом, МТС и «Мегафон», передает ТАСС.

«Ребята дотошные, сейчас за горло брали всех и говорили: мы свою часть сделали, где внедрение? И это правильно», – отметил Кириенко.

«Мы во все регионы отправляем сейчас эти проекты и материалы с настойчивой просьбой региональным областям, чтобы ничего не пропало. Все успешные проекты, которые удалось реализовать, чтобы они были обязательно внедрены, потому что они реально меняют жизнь людей», – добавил он.

Директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что организация «будет смотреть за тем, что будет происходить дальше».

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров указал на то, что «хакатон – это не конкурс идей и не конкурс презентаций».

«Любое решение должно предусматривать рабочий прототип», – пояснил он.

Конкурс «Цифровой прорыв», который входит в линейку платформы «Россия – страна возможностей», стартовал 3 апреля. В пятницу в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» начался его финальный этап, участие в нем принимают более 600 команд – около 3 тыс. человек.

Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления «Сенеж».

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.