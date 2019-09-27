В «Гисметео» развеяли надежды на бабье лето

На этой неделе Москва прошла через первое сильное и затяжное похолодание этой осени. Во вторник зафиксирована самая низкая среднесуточная температура с начала сезона (+4,1). Такое значение является нормой 20 октября. Таким образом, погода на месяц опередила календарь, сообщают специалисты «Гисметео».

Со среды среднесуточная температура начала повышаться. Но погода остается холодной. В ночь на пятницу отмечались слабые заморозки, говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

«На смену арктической воздушной массе приходит тепло из Атлантики. В предстоящие выходные температура вернется в норму. Ночи потеплеют до +3…+6, дневная температура повысится до +10…+13», – прогнозируют синоптики.

«Но погода останется по-осеннему неустойчивой. Будет преимущественно облачно. В воскресенье прохождение теплого фронта будет сопровождаться дождем. На следующей неделе потепление продолжится. Температура превысит +15 градусов», – говорится в сообщении.

«Однако на приход бабьего лета рассчитывать не приходится. Под влиянием атлантического циклона с вовлеченными в него остатками бывшего тропического урагана «Джери» погода будет влажной и ветреной, атмосферное давление – низким», – заключают синоптики.