ФСВТС рассказала о консультациях по поставкам Су-35 Турции

Россия и Турция ведут консультации по поводу возможных поставок истребителей Су-35, о контрактах говорить рано, заявил директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева сейчас речь прежде всего может идти именно о Су-35, так как этот продукт стоит в первой линейке российской боевой авиации.

«У нас по этому направлению взаимодействие развивается поступательно. Сейчас рано ещё говорить о каких-то контрактах и говорить, что мы приступили к чему-то конкретному, но изучается вопрос, ведутся консультации на уровне специалистов, экспертов и так далее», – передает РИА «Новости» слова главы ФСВТС.

Шугаев также отметил, что поставки ЗРС С-400 в Турцию не ставят под угрозу территориальную целостность Греции.

«Зенитно-ракетная система С-400 – система противовоздушной обороны, и даже в смысле этого слова это не средство нападения. Это новейшая система, которая призвана защищать пространство, воздушное, прежде всего, от посягательств тех или иных средств воздушно-космического нападения, современных и перспективных. И в этой связи ее поставки в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греческой Республики. Поэтому опасения абсолютно излишни», – сказал Шугаев.

Напомним, 4 сентября Шугаев рассказывал, что Турция не обращалась к России с просьбой о закупке истребителя пятого поколения Су-57, но консультации уже начались.

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