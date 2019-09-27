Подозреваемую в жестоком убийстве ребенка под Тюменью арестовали

Суд арестовал девушку, обвиняемую в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщает СУ СК по региону.

В сообщении на сайте СК указывается, что 27 сентября «по ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Девушке предъявлено обвинение в убийстве и похищении ребенка.

По предварительным данным, она поссорилась с молодым человеком, с которым проживала. После девушка пошла забирать вещи к его родственникам, а те ее попросили присмотреть за ребенком, младшим братом молодого человека, в то время как родители отлучились на похороны.

Девушка согласилась присмотреть за ребенком, а затем, предположительно, похитила его. Сообщалось, что при задержании у нее был найден пакет с обожженным телом младенца.

Ранее СУСК по Тюменской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летней девушки по подозрению в похищении и убийстве младенца.

Ребенка, за которым присматривала девушка, нашли погибшим.