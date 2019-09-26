Опубликовано видео с подозреваемой в убийстве младенца под Тюменью

Следственное управление СК по Тюменской области опубликовало видео с подозреваемой в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области.

На видео СК показана задержанная девушка, которую подозревают в похищении и убийстве младенца.

«24 сентября в дневное время подозреваемая, которая по просьбе родителей присматривала за ним (ребенком) в доме по улице Северной города Заводоуковска решила его похитить. С этой целью она около 12 часов собрала ребенка и пошла в лес, который расположен за домом. Находясь в лесу, около 13 часов она убила ребенка», – сообщили в СК по Тюменской области.

Отмечается, что 24-летняя девушка была обнаружена в лесу в 3 км от дома ребенка, у нее в руках было тело младенца.

Сейчас подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.