Генсек НАТО признал технологические успехи России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс столкнулся с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая.

По его словам, в течение 70 лет военно-политический блок прикладывал усилия, чтобы достичь технологического превосходства над противниками. Однако «времена меняются», подчеркнул Столтенберг, передает РИА «Новости».

Генсек НАТО отметил, что Россия развивает собственный интернет, а также постоянно модернизирует свои Вооруженные силы. В частности, он напомнил о последних российских успехах в области гиперзвукового оружия.

При этом Столтенберг обратил внимание и успехи Китая, работающего над разработкой новых сетей 5G, а также на достижения КНДР и Ирана, которые, по его словам, «используют кибер-, беспилотные и ракетные технологии, чтобы угрожать соседям».

«Сегодня мы должны удвоить наши усилия, чтобы убедиться, что над нами не будет превосходства», – заявил Столтенберг, подчеркнув, что «будущее НАТО зависит от способности принимать и внедрять новые технологии».

Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд констатировал, что «преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя все уверенее, сократилось». В России откровения американского генерала об утрате превосходства НАТО объяснили запугиванием общественности и жаждой денег.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем американские генералы хоронят глобальное доминирование США.

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