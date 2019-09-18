В США признали конец американского «неоспоримого доминирования»

Начавшийся после распада СССР период «неоспоримого доминирования США в мире» подходит к концу, заявили СМИ США.

Это заявление стало реакцией на слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, который сказал, что «преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя всё уверенее, сократилось». Россию Данфорд назвал «конкурентом», передает RT со ссылкой на Newsweek.

Данфорд принял участие в заседании Военного комитета НАТО, на котором обсуждалась новая стратегия альянса. Пересмотр стратегии, как утверждает Данфорд, и был вызван тем, что Россия якобы стала вести себя агрессивнее.

В НАТО признали, что баланс сил изменился, альянсу пришлось делать планирование «более последовательным», а также совершенствовать свои «силы и средства».

Newsweek отмечает, что из-за политики России и Китая мировые лидеры вновь стали «мыслить категориями конкуренции между великими державами». НАТО вынуждено меняться в соответствии с «новой реальностью».

Подчеркивается, что наибольшую угрозу для НАТО представляет именно Россия, которая «продемонстрировала в Грузии, на Украине и в Сирии готовность применять вооруженные силы для защиты своих стратегических интересов».

Напомним, Данфорд признал, что Россия не планирует атаковать союзников США по НАТО.

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