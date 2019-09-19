В России оценили заявление американского генерала об утрате превосходства НАТО

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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зеленский ударил по «бандеровцам»

«Деятельность Вятровича была абсолютно антигосударственной», – утверждают в Верховной радеФото: Андрей Гудзенко/LIGA.net,
Правительство Украины приняло громкое кадровое решение − в отставку уходит скандальный директор Института нацпамяти Владимир Вятрович. Про таких, как этот человек, принято говорить – «он просто ненавидит всё русское». На деле Вятрович стоял во главе сложной миссии по конструированию украинского исторического мифа. Что же теперь будет с культом Бандеры и Шухевича?  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...

Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
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Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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              В России оценили заявление американского генерала об утрате превосходства НАТО

              19 сентября 2019, 10:47

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский оценил заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном отношении.

              По словам Мураховского, «раньше ставка была на то, что Россия ослаблена» и ее вооруженные силы «останутся слабыми».

              «Но эти надежды политиков стран НАТО не сбылись. Россия с 2008 года начала масштабную военную реформу, приняла новую госпрограмму вооружений и успешно ее выполняет, модернизировала свои вооруженные силы и наглядно показала на примере операции в Сирии, что российские вооруженные силы могут выполнять практически любые задачи. НАТО это, конечно, не нравится, это их беспокоит», – передает RT слова эксперта.

              Он подчеркнул также, что Россия «не усиливала свои группировки на границах стран НАТО».

              «Но традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе «противника», который «становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО». На сегодняшний день таким «противником» выступает Россия. И идет запугивание общественности и обывателя. И под это дело, конечно, увеличивают военный бюджет», – добавил Мураховский.

              Тем временем первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что расценивает заявление Данфорда как большое лукавство.

              «Потому что НАТО размещает свои части все ближе и ближе к российским границам, прикрываясь подобной риторикой о «российской угрозе», – сказал Джабаров.

              Сенатор отметил, что «никто не собирается нападать на НАТО».

              «Поэтому надо думать не об усилении, а о разоружении и ослаблении напряженности. Поэтому, я думаю, что это делается для того, чтобы опять вытрясти деньги из бюджета на оборону всех стран НАТО, включая США», – добавил он.

              Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сказал, что «преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя все уверенее, сократилось». Россию Данфорд назвал «конкурентом».

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