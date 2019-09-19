В России оценили заявление американского генерала об утрате превосходства НАТО

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский оценил заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном отношении.

По словам Мураховского, «раньше ставка была на то, что Россия ослаблена» и ее вооруженные силы «останутся слабыми».

«Но эти надежды политиков стран НАТО не сбылись. Россия с 2008 года начала масштабную военную реформу, приняла новую госпрограмму вооружений и успешно ее выполняет, модернизировала свои вооруженные силы и наглядно показала на примере операции в Сирии, что российские вооруженные силы могут выполнять практически любые задачи. НАТО это, конечно, не нравится, это их беспокоит», – передает RT слова эксперта.

Он подчеркнул также, что Россия «не усиливала свои группировки на границах стран НАТО».

«Но традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе «противника», который «становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО». На сегодняшний день таким «противником» выступает Россия. И идет запугивание общественности и обывателя. И под это дело, конечно, увеличивают военный бюджет», – добавил Мураховский.

Тем временем первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что расценивает заявление Данфорда как большое лукавство.

«Потому что НАТО размещает свои части все ближе и ближе к российским границам, прикрываясь подобной риторикой о «российской угрозе», – сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что «никто не собирается нападать на НАТО».

«Поэтому надо думать не об усилении, а о разоружении и ослаблении напряженности. Поэтому, я думаю, что это делается для того, чтобы опять вытрясти деньги из бюджета на оборону всех стран НАТО, включая США», – добавил он.

Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сказал, что «преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя все уверенее, сократилось». Россию Данфорд назвал «конкурентом».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД