Ученые предположили, что «планета икс» является черной дырой

Аномальное положение орбит карликовых планет на окраинах Солнечной системы может быть вызвано миниатюрной черной дырой, а не «планетой икс», которую ученые еще не открыли.

Такое предположение высказали планетологи в статье, опубликованной в одной из крупнейших мировых библиотек научных публикаций arXiv.org.

«Аномалии в орбитах транснептуновых объектов, а также необычно большое число гравитационных микролинз, открытых за последние пять лет, можно объяснить существованием популяции компактных объектов, сопоставимых по массе с Землей. Мы предполагаем, что они могут быть так называемыми примордиальными черными дырами», – сообщает ТАСС со ссылкой на исследователей.

«Планетой икс» ученые назвали гипотетическую девятую планету Солнечной системы, удаленную от Солнца как минимум на сто миллиардов километров размером с Нептун или Уран. Пока ученые не смогли отыскать ее, однако предположили зону, где вероятно находится небесное тело.

Планетологи из Даремского университета (Великобритания) и университета Калифорнии в Беркли (США), Якуб Шольц и Джеймс Анвин выказали предположение, что «планета икс» может на самом деле являться совершенно иным объектом.

В соответствии с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна, любое скопление материи большой массы взаимодействует со светом и заставляет его лучи искривляться наподобие эффекта от обычных линз. В последнее время исследователи нашли тысячи подобных структур, гравитационных линз, при наблюдениях за крупными галактиками и их скоплениями, а также объектами внутри Млечного Пути.



Анвин и Шольц отмечают, что недавно проект OGLE выявил сотни подобных линз в пустоте между звездами в центральных регионах Галактики. Эти линзы являлись порождением объектов небольшой массы, сопоставимыми с Землей или небольшими газовыми гигантами. Исследователи задались вопросом, что именно порождает их – тысячи «планет-изгоев», выброшенных из звездных систем или совсем иные объекты.

Подобным объектом могут быть так называемые примордиальные черные дыры, которые являются «уменьшенной копией» черных дыр. Астрономы полагают, что они возникли сразу после возникновения Вселенной из-за появления неоднородностей в распределении материи по ее пространству. Самые крупные из них могли просуществовать до наших дней.

Ученые предположили, что в Солнечной системе может существовать такой объект. Астрономы считают, что если примордиальные черные дыры действительно существуют и порождают часть линз, зафиксированных OGLE, то они могли попасть в Солнечную систему с такой же вероятностью, как и «планеты-изгои». Шольц и Анвин предположили, что они будут подобным образом влиять на движение карликовых планет и комет, как и газовые гиганты аналогичной массы. Этот факт может объяснить то, что ученые пока не нашли следы «планеты икс».

Ранее астрономы опровергли существование «планеты икс».