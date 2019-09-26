Лукашенко сказал, сколько будет президентом

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сказал, от чего будет зависеть срок его нахождения на посту президента республики.

«Нет у нас транзита власти, разговоров [об этом]. Наш президент будет избран только народом. Главное – здоровье и доверие людей», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что намерен работать, пока ему доверяют люди и «пока есть здоровье». «Если нездоров – так нечего сюда лезть», – уверен глава республики.

Он добавил, что «не присматривает [будущего] президента».

«Но он где-то есть уже. Я же не вечный и до смерти я президентом не буду», – отметил Лукашенко.

Он признался также, что хочет «когда-нибудь пожить, как все люди, спокойно».

«Мои дети не страдают «президентством» – ни один, ни второй, ни третий. Они «наелись» моего президентства», – добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусский народ на предстоящих парламентских выборах отдаст свои голоса в пользу курса на дальнейшее строительство суверенного государства.

Напомним, парламентские выборы запланированы в Белоруссии на ноябрь 2019 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что для Лукашенко наступают трудные времена.

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