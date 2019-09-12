Лукашенко сказал, за какое будущее проголосуют белорусы

Белорусский народ на предстоящих парламентских выборах отдаст свои голоса в пользу курса на дальнейшее строительство суверенного государства, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений», – цитирует ТАСС Лукашенко.

Принимая верительные грамоты послов 13 государств, Лукашенко подчеркнул, что парламентские выборы в стране пройдут в соответствии с национальным законодательством.

«Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране – предстоящими парламентскими выборами. Вы сможете лично убедиться, что электоральная кампания пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и требованиями общепринятых мировых стандартов», – сказал он.

Глава государства заметил, что Запад всегда упрекал Белоруссию в скучных электоральных кампаниях. Однако, по мнению Лукашенко, даже в первые дни сбора подписей «уже очень весело».

Также Лукашенко назвал приоритетом белорусской политики развитие и углубление двухсторонних связей с Россией.

«Ваша страна – основной стратегический партнер и союзник Беларуси, а отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и общей истории», – сказал Лукашенко, принимая верительную грамоту российского дипломата Дмитрия Мезенцева.

Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время ведется активная работа по вопросу союзного строительства. Лукашенко напомнил, что в канун знаковой даты – 20-летия подписания договора о создании Союзного государства – «должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития интеграции».

Глава государства добавил, что Минск хочет выстраивать отношения с Евросоюзом, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом.

«В последние годы нам удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для нас одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики», – сказал Лукашенко.

Также он подчеркнул важность всестороннего взаимодействия со странами Балтийского региона. Одновременно с тем, Белоруссия заинтересована в наращивании сотрудничества с ФРГ, в частности в торгово-экономической и инвестиционной областях.

Напомним, парламентские выборы запланированы в Белорусии на ноябрь 2019 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что для Лукашенко наступают трудные времена.

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