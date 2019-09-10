Для Лукашенко наступают трудные времена

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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Почему Абхазия избежала «майдана»

Президента Абхазии уже успели списать со счетов, но он неожиданно нанес поражение объединенной оппозицииФото: Илья Питалев/РИА новости
Сенсационное переизбрание Рауля Хаджимбы президентом Абхазии показало серьезный раскол общества – страна практически поровну разделилась на сторонников властей и объединенной оппозиции. Пессимисты заявляли, что собственный «майдан» в республике неизбежен, однако пока этого сценария удалось избежать. Что удерживает страну от гражданского противостояния? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Зеленский превращается в диктатора Украины

Роль Наполеона бывший актер примеряет теперь в реальной политической жизниФото: "Ржевский против Наполеона", "Квартал-95"
Президент Украины, собравший в своих руках невиданную для страны власть, намерен добиться еще больших, поистине диктаторских полномочий. По крайней мере, это прямо следует из того, какие изменения в конституцию и другие законы страны он готовит. Почему Зеленский оказался настолько властолюбивым и что он делает для усиления своей власти? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Для Лукашенко наступают трудные времена

Глеб Простаков, журналист
Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...

После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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              Глеб Простаков

              Для Лукашенко наступают трудные времена

              Глеб Простаков
              журналист
              		 10 сентября 2019, 17:20

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              На днях белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что хотел бы провести Олимпиаду совместно то ли с Украиной, то ли с Россией. На это, казалось бы, абсолютно бессмысленное заявление можно было бы не обратить внимания. Но до сих пор Батька не был замечен в бессмысленной болтовне – определенный, осязаемый смысл в его словах, конечно, есть. И к спортивным соревнованиям он никакого отношения не имеет.

              Летние Олимпиады расписаны вплоть до 2028 года. Перспектива провести игры в 2032 году едва ли может волновать ум практичного Лукашенко. Последняя зимняя Олимпиада проходила в Сочи в 2014-м, и едва ли Россия может претендовать на решение МОК в свою пользу в обозримой перспективе. На Украину никто не поедет. Не только потому, что Украина – воюющая страна. Не только потому, что там развалена правоохранительная система и обеспечить безопасность гостей масштабного спортивного мероприятия Киев не в силах. И даже не потому, что городская инфраструктура (тот же печально известный «мост Кличко») может не выдержать наплыва туристов.

              Украина ненадежна. Страна откровенно провалила подготовку в «Евровидению-2017», а на «Евровидение» прошлого года в Тель-Авиве Киев и вовсе отказался посылать своих участников после скандала вокруг певицы Maruv. А объем работ, который необходимо проделать к Олимпиаде, и ответственность за подготовку не сравнимы ни с каким «Евровидением». Он попросту неподъемен для нищей, политически и психически нестабильной страны.

              Тогда к кому и по какому поводу обращался Лукашенко?

              В контексте недавнего обмена пленными между Россией и Украиной стало очевидно, что Минск стремительно теряет свое значение как посредника в урегулировании конфликта. Киев и Москва договорились об обмене напрямую. Обмен может стать прологом к урегулированию конфликта в том или ином виде, причем не обязательном в минском формате.

              Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС

              Даже легкая оттепель в российско-украинских отношениях бьет по Белоруссии, причем это «бьет» имеет конкретное денежное выражение. Ведь посреднические услуги Минска состоят не только в организации переговоров между Москвой, Киевом, Европой, Донецком и Луганском. Поставки белорусских нефтепродуктов на Украину, серый импорт российских товаров, маркированных белорусскими кодами, и обратные поставки украинской продукции в Россию, денежный поток в аэропорту Минска, который ежемесячно принимает десятки тысяч транзитных пассажиров между Киевом и Москвой, и многое другое.

              Но и деньги сейчас не главное. Куда большее значение имеет утрата Минском инициативы. Лукашенко откровенно сетует на то, что все предложения Белоруссии по урегулированию конфликта на Украине были отвергнуты, и война продолжается, «потому что это кому-то нужно». Кому – Батька не говорит, оставляя возможность держать нос по ветру в быстро меняющихся обстоятельствах. Время для Белоруссии действительно ускорится. В ноябре этого года там состоятся парламентские выборы. А уже в следующем году – президентские.

              Будет ли следующий год годом транзита власти, или Лукашенко продолжит руководить своей страной, непонятно. Пойдет ли он по пути Нурсултана Назарбаева, заранее запустившего процесс передачи власти, либо будет контролировать ситуацию до конца лично, рискуя разделить участь Ислама Каримова и его семьи?

              Так или иначе Лукашенко нужна максимальная поддержка: и России, и Запада. Торговаться за эту поддержку с Россией Минск активно начнет уже через несколько месяцев, когда Белоруссия возглавит органы управления ЕАЭС. На кону – беспошлинный импорт российской нефти, единая валюта, транзит и, конечно, признание Москвой решений Лукашенко относительно своей дальнейшей политической судьбы – каким бы оно ни было.

              Не менее важна поддержка Запада. Но здесь Батьке предложить особо нечего, кроме своей посреднической роли в урегулировании украинского конфликта. Роль «миротворца» стремительно ускользает от Александра Лукашенко. А без этой приставки в глазах Запада он остается всего лишь «последним диктатором Европы».

              Еще вчера белорусский президент рассказывал о том, что он «наглухо закрыл границу с Украиной», опасаясь потока оружия из воюющей страны. И он абсолютно прав: украинские и белорусские националисты действуют в тесной спайке. А идея распространения «украинской революции» на близлежащие территории жива в умах фанатиков. Но уже сегодня Лукашенко рассказывает о том, что готов проводить совместно с Украиной большие спортивные мероприятия. Что в условиях «наглухо закрытых границ» как минимум нежелательно.

              Еще вчера Лукашенко заявлял, что Москва «выкручивает руки», а сегодня просит «не гнобить, но поддержать в трудную минуту». Трудная минута наступает для Александра Григорьевича уже сейчас. А значит, пришло время окончательно определяться, с кем именно он хочет проводить «олимпиаду».


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