Подравшихся с росгвардейцами боксеров наказали

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев сообщил, что организация наказала устроивших конфликт в Екатеринбурге боксеров.

«В Федерации бокса России было принято решение, что виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание – месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своем регионе. Сами участники инцидента признали свою вину, извинились перед обществом. Но у нас, у боксерского сообщества, такое поведение недопустимо», – передает ТАСС слова Кремлева.

По его словам, инцидент в Екатеринбурге исключительный случай.

«Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже. Главная задача Федерации бокса России – воспитывать патриотов и быть примером для молодежи. Бокс нас всех объединяет» – сказал Кремлев.

Тем временем участник инцидента в Екатеринбурге во время чемпионата мира Владимир Носовец принес извинения за свое поведение.

«Уважаемые любители бокса. Я приношу свои извинения за некорректное поведение в отеле в городе Екатеринбурге. Я готов понести дисциплинарное наказание, мое личное поведение никак не должно сказываться на имидже Федерации бокса России и всего боксерского сообщества», – сказал Носовец, который является представителем Федерации бокса Республики Татарстан.

Ранее СМИ сообщили, что российские боксеры якобы устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге в ночь на 20 сентября во время чемпионата мира. Утверждается, что представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле, устроили там вечеринку.

Поссорились и начали драться несколько боксеров из российских региональных федераций. Часть окружающих их разнимала, другие продолжали вечеринку. Еще несколько человек вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.

В итоге боксеров, как утверждают СМИ, удалось успокоить и отправить по своим номерам.

Напомним, в среду Кремлев рассказал, что российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге, они просто выясняли отношения, разговаривая.