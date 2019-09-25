В Федерации бокса представили свою версию драки спортсменов в отеле в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге, они просто выясняли отношения, разговаривая, заявил глава Федерации бокса России Умар Кремлев. Так он прокомментировал сведения СМИ о пьяном дебоше в одном из отелей Екатеринбурга.

«Драк не было. Был разговор. Выяснение отношений. Выяснили отношения, обнялись и разошлись. А что касается сотрудников Росгвардии, то они уже были в гостинице для обеспечения безопасности. И когда они увидели разговор на повышенных тонах, то подошли и провели беседу. Никто ни с кем не дрался», – передает слова Кремлева «Звезда».

Ранее СМИ сообщили, что российские боксеры якобы устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге в ночь на 20 сентября во время чемпионата мира. Утверждается, что представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле, устроили там вечеринку.

Поссорились и начали драться несколько боксеров из российских региональных федераций. Часть окружающих их разнимала, другие продолжали вечеринку. Еще несколько человек вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.

В итоге боксеров, как утверждают СМИ, удалось успокоить и отправить по своим номерам.