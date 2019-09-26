«Звонки для учителя» запретили в Новосибирской области

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала нормативные акты ряда школ райцентра, устанавливающих, что звонок дается только для учителя и предусматривающих наказания школьникам за «рецидив».

«Прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты образовательных организаций (школ), положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Там добавили, что в девяти случаях школьные правила внутреннего распорядка содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

В надзорном ведомстве указали, что это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам? продолжительность урока не может превышать 45 минут, а в первом классе – 40 минут.

«В двух случаях правовые акты содержали положение о рецидиве, то есть о повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года и ужесточении, в связи с этим, наказания за содеянное. При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, а потому не может применяться», – сообщили в прокуратуре.

Всего ведомство опротестовало и исключило из положения 11 правовых актов.

Напомним, во вторник прокуратура встала на сторону школьника с прической Ибрагимовича.