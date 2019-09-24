Прокуратура встала на сторону школьника с прической Ибрагимовича

Прокуратура Сосновоборска Красноярского края указала руководителю местной школы, в которой ребенку запрещали носить прическу в стиле футболиста Златана Ибрагимовича, на недопустимость ограничения самовыражения учеников.

«Прокуратура Сосновоборска указала руководителю образовательного учреждения на недопустимость ограничения самовыражения учащихся», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

В подчеркнули, что требование директора школы изменить прическу ученика противоречит положениям законодательства об образовании и ограничивает его право на самовыражение. Помимо этого, сведения о несовершеннолетнем в отсутствие согласия родителей администрацией учебного заведения незаконно преданы гласности.

Ранее СМИ сообщили, что занимающийся футболом четвероклассник сосновоборской школы №4 в Красноярском крае пришел на учебу со стрижкой в стиле man bun. Такую же прическу носит футболист Златан Ибрагимович, которому подражал ребенок. Но директор и завуч школы посчитали, что прическа излишне экстравагантна, и потребовали, чтобы школьник изменил ее. Руководство школы ссылалось на устав учебного заведения.

Этот конфликт привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Минпросвещения.

Напомним, 12 сентября руководство школы в городе Сосновоборск Красноярского края объяснили, почему запретило школьнику посещать занятия из-за стрижки.