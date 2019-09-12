Минпросвещения отреагировало на запрет школьнику посещать занятия из-за стрижки

Министерство просвещения считает недопустимым запрещать школьникам посещать занятия из-за внешнего вида, заявила пресс-служба ведомства, комментируя конфликт между администрацией учебного заведения и четвероклассником сосновоборской школы №4, которого не пустили на урок из-за стрижки.

«Министерство исходит из позиций, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, что закреплено действующими актами о соответствующих требованиях для всех регионов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Минпросвещения.

В ведомстве в то же время подчеркнули «недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу».

«Это также подчеркнуто и в позиции регионального министерства образования Красноярского края», – сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что занимающийся футболом четвероклассник сосновоборской школы №4 в Красноярском крае пришел на учебу со стрижкой в стиле man bun. Такую же прическу носит футболист Златан Ибрагимович, которому подражал ребенок. Но директор и завуч школы посчитали, что прическа излишне экстравагантна, и потребовали, чтобы школьник изменил ее. Руководство школы ссылалось на устав учебного заведения.

Этот конфликт привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю, начата доследственная проверка.

В мэрии Сосновоборска сообщили, что управление образования проводит собственную проверку, с директора и завуча затребовали объяснительные. Также в администрации сообщили, что 2 сентября в школе вступило в силу положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся, в котором написано, что детям запрещено делать экстравагантные прически и красить волосы в яркие и неестественные цвета.

Позднее министерство образования Красноярского края потребовало от школы пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся. Министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника.