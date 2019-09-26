Цена барреля нефти Brent поднялась выше 62,4 доллара

Мировые цены на нефть растут утром четверга в рамках коррекции после двух торговых сессий снижения подряд.

К 7.44 мск цена нефти марки Brent росла на 0,1% – до 62,44 доллара за баррель, WTI дорожала на 0,11% – до 56,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Накануне трейдеры с пессимизмом отыгрывали данные минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти за минувшую неделю на 2,4 млн баррелей при том, что аналитики ожидали небольшого снижения показателя.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новые заявления президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений с Китаем. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН американский лидер Дональд Трамп заявил, что торговая сделка США с КНР может состояться раньше, чем ожидается.