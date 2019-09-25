Суд отказался продлить срок задержания генерал-майора МВД Мельникова

Басманный суд на заседании в среду отказался продлить срок задержания генерал-майору МВД Александру Мельникову на 72 часа по делу о покушении на мошенничество.

«Суд приходит к выводу, что ходатайство прокуратуры не обосновано и удовлетворению не подлежит», – передает решение судьи Наталии Дударь ТАСС.

Продолжается рассмотрение по возможному аресту генерал-майора.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет задержал генерал-майора МВД, который занимал должность первого замначальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка ведомства. Ему вменяют покушение на мошенничество.