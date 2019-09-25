Задержан генерал-майор МВД

Следственный комитет задержал первого замначальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД генерал-майора Александра Мельникова и требует его ареста, сообщили в суде.

«В Басманный суд поступило ходатайство о заключении под стражу Алексея Мельникова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», – передает ТАСС сообщение в суде.

На сайте МВД сообщается, что Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД по профилактике правонарушений, деятельности ИВС, спецприемников и подразделений охранно-конвойной службы.