Зеленский назвал войны и катастрофы объединяющими страны ООН факторами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные институты, в том числе ООН, нуждаются в обновлении, так как их объединяют только войны и катастрофы. Об этом украинский лидер заявил в ходе общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Организация Объединенных Наций... Но будем откровенны, являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны», – приводит слова Зеленского «Интерфакс».

«Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации объединенных наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении», – добавил президент Украины.

Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в общих дебатах сессии ГА ООН. Кроме того, он планирует принять участие «в саммите по Целям устойчивого развития». Также в ходе визита Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

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