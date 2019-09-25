Пушков объяснил смысл инициации процедуры импичмента Трампа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что процедуру импичмента президента США Дональда Трампа начали в целях предвыборной борьбы.

«Импичмента Трампу не будет. Основания хлипкие. И даже если демократы проведут решение через нижнюю палату, в сенате у республиканцев большинство – заблокируют», – написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что смысл этой инициативы в том, чтобы «подорвать предвыборные позиции Трампа, то есть процедура импичмента начата в целях предвыборной борьбы».

Ранее спикер Палаты представителей Ненси Пелоси заявила, что Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа.

До этого сотрудник разведки США подал руководству жалобу на телефонный разговор Трампа с одним из иностранных лидеров.

СМИ сообщили, что глава Белого дома якобы настойчиво требовал от президента Украины Владимира Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с кандидатом в президенты США демократом Джо Байденом и его сыном.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что начало импичмента Трампа похоронит его врагов, а также разбиралась, как устроена процедура импичмента президента США.

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