Суд продлил меры пресечения двум участникам митинга 27 июля в Москве

Басманный суд Москвы продлил меры пресечения двум участникам несанкционированной акции 27 июля: Егор Жуков останется под домашним арестом, а Самарридин Раджабов – в СИЗО.

Меры пресечения продлены до 27 декабря. Обоим фигурантам изначально вменили статью «Массовые беспорядки», однако позже с Жукова это обвинение сняли и выпустили из СИЗО, но возбудили дело об экстремизме. По данным защиты, состав преступления найден в нескольких его роликах на YouTube, передает РИА «Новости».

Раджабову вменяются массовые беспорядки, а также нападение на представителя власти. По данным следствия, во время несанкционированной акции он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею.

Виновными ни Жуков, ни Раджабов себя не признают.

«Пока я сидел в СИЗО, меня вывозили два раза, никаких следственных действий не проводится», – заявил Раджабов на заседании суда.

Он также заявил, что не имеет загранпаспорта, потому скрыться за границей он не сможет.

Адвокат просил поместить своего подзащитного под домашний арест, «так как данная мера пресечения также способствует изоляции от общества».

Жуков в выступлении сделал упор на то, что под домашним арестом ему затруднительно продолжать учебу в Высшей школе экономики – он студент четвертого курса факультета социальных наук.

«Я бы хотел продолжить обучение, вместо того, чтобы быть здесь, я не собираюсь бегать под подпиской», – заявил он.

Кроме того, адвокат предложил за него залог в 1 млн рублей, однако суд счел справедливым оставить подозреваемого под домашним арестом.

Напомним, всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.