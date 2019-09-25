Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации

Сенаторы единогласно поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на пост председателя Совета Федерации.

Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз. Голосование проходило в среду, 25 сентября. Альтернативных кандидатур предложено не было, передает РИА «Новости».

Регламент Совфеда требует переизбрания председателя верхней палаты в случае проведения выборов губернатора в его регионе.

Ранее вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко сенатором от Петербурга.

Матвиенко занимает пост спикера Совфеда с 2011 года.