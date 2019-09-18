Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность главы города.

Официальная церемония прошла в среду на заседании законодательного собрания в Мариинском дворце, передает ТАСС.

Беглов принес присягу на Уставе перед депутатами Заксобрания, судьями городского Уставного суда, почетными гражданами Северной столицы и присутствовавшими на мероприятии гостями.

«Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», – произнес Беглов.

С этого момента он официально принял полномочия главы города. Губернатора Санкт-Петербурга избирают на пять лет.

Кроме того, Беглов переназначил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко сенатором от Петербурга.

«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление, полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в СФ наделена Валентина Ивановна Матвиенко», – сказал Беглов.

Напомним, 9 сентября стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов в ходе выборов губернатора смог набрать 64,45% голосов. Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах.

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