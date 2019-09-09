Беглов победил на выборах губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов в ходе выборов губернатора смог набрать 64,45% голосов после обработки протоколов участковых и избирательных комиссий (УИК) в городе, а также на территории Ленинградской и Псковской областей за исключением данных с цифровых избирательных участков.

«По результатам обработки протоколов УИК на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей Беглов набрал 64,45%. Данные протоколов голосования на цифровых избирательных участках пока не учтены. Там проголосовали 402 жителя Петербурга», – сообщили в избиркоме, передает ТАСС.

Там добавили, что кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова смогла набрать 16,84% голосов, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы» – 16,01%. Явка на выборах составила 30,06%.

Выборы в Петербурге прошли на 1944 участках, из них 1898 были постоянными, 46 – временными.

Для садоводов была предусмотрена возможность голосовать вне границ Петербурга, на экстерриториальных участках, которые называют дачными.

Ранее сообщалось, что Беглов лидирует на выборах главы города с 64,58% голосов после обработки 95% протоколов