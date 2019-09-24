В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом

Донецкая народная республика готова провести обмен удерживаемыми лицами с Киевом по формуле «50 на 88», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», – цитирует РИА «Новости» Морозову.

По ее словам, на переговорах по Донбассу в Минске 18 сентября подгруппе по гуманитарным вопросам удалось сверить списки пленных. При этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм проведения обмена.

«Соответственно, сейчас мы ждем письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем. И в принципе после этого мы можем четко проводить обмен между республиками и Украиной», – сказала Морозова.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в местах лишения свободы в России находятся еще 113 украинских граждан.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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