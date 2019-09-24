Зарплату российских бюджетников повысят с 1 октября

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Крах «Томаса Кука» изменит мировой туризм

Компания Томаса Кука не пережила новейших веяний в туристическом бизнесеФото: Ben Birchall/ТАСС
Глобальный туристический рынок переживает невиданное потрясение. Обанкротилась компания, которая сама этот рынок в свое время основала и создала, легендарная британская фирма «Томас Кук», воспетая еще Маршаком. Что означает этот тектонический сдвиг и какой туризм в связи с этим нас ожидает в будущем? Подробности...
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Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

Владимира Путина всегда интересовали проблемы экологии, но в западных СМИ об этом почти не пишутФото: Andrew Taylor/G20 Australia
Принятие Россией Парижского соглашения по климату, ограничивающего выброс углекислого газа в атмосферу, стало некоторой сенсацией: с этим шагом медлили на протяжении четырех лет, но «запрягли» внезапно, удивительно быстро и в обход парламента. С чем связана такая скорость и на что Россия обменяла свое участие в борьбе с глобальным потеплением? Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Пушилин: Возвращение активов киевскому бизнесу маловероятно

Пушилин обещает восстановить прямое железнодорожное сообщение с Россией до конца годаФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Недавно я награждал спасателей МЧС. Один из них остался без руки – пожарных обстреляли со стороны позиций ВСУ, когда они прибыли тушить дома, загоревшиеся от снарядов противника», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, эти новые военные преступления – уже на совести Зеленского. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
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Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
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Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
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              Зарплату российских бюджетников повысят с 1 октября

              24 сентября 2019, 11:23

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российским бюджетникам, не попавшим под действие «майских указов» президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3%, сообщили СМИ.

              Как пишет «Российская газета», средства на это предусмотрены в федеральном бюджете.

              Повышение каснется работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов по кадрам, юристов и бухгалтеров.

              Напомним, в январе министр труда и соцзащиты Максим Топилин. заявил, что зарплата бюджетников, о которых не шла речь в указах, будет проиндексирована с 1 октября на 4,3%.


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