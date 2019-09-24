Зарплату российских бюджетников повысят с 1 октября

Российским бюджетникам, не попавшим под действие «майских указов» президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3%, сообщили СМИ.

Как пишет «Российская газета», средства на это предусмотрены в федеральном бюджете.

Повышение каснется работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов по кадрам, юристов и бухгалтеров.

Напомним, в январе министр труда и соцзащиты Максим Топилин. заявил, что зарплата бюджетников, о которых не шла речь в указах, будет проиндексирована с 1 октября на 4,3%.