Бюджетникам пообещали повышение зарплат

В 2019 году будут расти зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Топилин заявил, что зарплата бюджетников, о которых не шла речь в указах, будет проиндексирована с 1 октября на 4,3%, передает «Российская газета».

Министр подчеркнул, что «никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов – врачей, учителей, социальных и научных работников – к средней по экономике в регионе» и сохранение данного соотношения внимательно отслеживается.

Отмечается, что в 2019 году «регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 млрд рублей», и «насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников».

При этом конкретный размер и сроки повышения назвать пока нельзя, так как все зависит от ситуации в том или ином регионе.

«Но соотношение зарплаты майских категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат», – добавил министр.

Что касается россиян в целом, то в наступившем году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018 году.

«По базовому прогнозу Минэкономразвития это 1,4%, но я полагаю, что рост будет несколько больше», – прогнозирует Максим Топилин.

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