В профсоюзах потребовали увеличить МРОТ до 25 тыс. рублей

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что необходимо внести поправки в Трудовой кодекс, определяющий, какие именно надбавки входят в МРОТ.

Конституционный суд России вынес решение, согласно которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны зачисляться на минимальную зарплату, пояснил Шмаков в интервью «Российской газете».

Он отметил, что в 2018 году был принят закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации и пояснил, что эти меры недостаточны.

«Сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей», – заявил глава ФНПР.

Шмаков добавил, что профсоюзы будут настаивать на изменении методики подсчета потребительской корзины и ее расширения до размера минимального бюджета потребителя.

«Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины – примерно 25 тысяч рублей», – сказал он.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что полностью согласен с этим предложением, передает РИА «Новости».

По словам Нилова, действующий закон о потребительской корзине определяет, что 50% в ней составляют продукты, 25% – непродовольственные товары и 25% – услуги. «Исходя из стоимости этой потребительской корзины определяется прожиточный минимум. И в соответствии с трудовым кодексом МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума», – резюмировал депутат.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ. С 1 января 2019 года размер МРОТ должен составить 11 тыс. 280 рублей.