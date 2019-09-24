Янукович решил вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович планирует вернуться на Украину, заявил адвокат Виталий Сердюк.

«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», – цитирует Сердюка «Пятый канал».

По словам адвоката, Янукович поставил задачи «обеспечить привлечение к ответственности виновных» в ситуации с Крымом, «совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота».

Сердюк отметил, что защита в настоящее время выполняет поставленные задачи.

В понедельник Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене. Януковичу не разрешили присутствовать на заседаниях по апелляции по видеосвязи.

Напомним, бывший президент Янукович покинул Украину в феврале 2014 года в результате протестов на майдане. В 2019 году экс-глава государства Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.